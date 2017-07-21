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Ceren'in dövmesi, sosyal medyayı kasıp kavurdu

CEREN'İN DÖVMESİ, SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU

Sosyal medyadan sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını paylaşan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun gönderisinin altına yorum yağdı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : Ceren'in Dövmesi, Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu(8/10)4

Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

DÖVMESİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bir dönem fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyadan sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Bir hayli cesur poz için 'it say's alive' notunu düşen sevilen oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.

İşte Yeşim'in o dövmesi;

Ünlü oyuncu, kilo verdikten sonra başka biri oldu;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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