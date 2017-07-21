CEREN'İN DÖVMESİ, SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU
Sosyal medyadan sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını paylaşan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun gönderisinin altına yorum yağdı.
Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.
DÖVMESİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Bir dönem fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyadan sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını paylaştı.
TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI
Bir hayli cesur poz için 'it say's alive' notunu düşen sevilen oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.
İşte Yeşim'in o dövmesi;
Ünlü oyuncu, kilo verdikten sonra başka biri oldu;
Kaynak: haberinburada
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