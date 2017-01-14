

Ağustos ayında ilk kez kullanıcılarla buluşan HP'nin OMEN X markasının yeni modeli HP OMEN X 35 Kavisli Ekran CES 2017 fuarı kapsamında duyuruldu.



HP OMEN X 35 oyunseverleri sanal dünyaya her zamankinden daha yakın hale getiriyor. NVIDIA G-Sync teknolojili ilk OMEN ekranı olan OMEN X 35sayesinde oyunseverler duraksama ya da gecikme gibi sorunlarla karşılaşmadan oyunlarının zevkini çıkartıyorlar. Ayrıca daha yüksek yenileme hızları sonucu daha doğal, gerçekçi ve capcanlı oyun deneyimlerine sahip oluyorlar.



Ekran, oyuncuların tüm görüş alanını doldurmak ve daha iyi bir deneyim sunmak için tasarlanmış. UWQHD 21: 9 ekran 16: 9 QHD ekrana oranla yüzde 34 daha fazla görünebilir alan sunuyor. Ekran, 2,500: 1 statik kontrast oranıyla mümkün olan derin siyah seviyelere sahip. Bu renklerin canlı olduğu anlamına geliyor ve siyahlar gerçekten siyah sunuluyor. Kenarlarda 7 milimetreden daha az kenarlık olan üç taraflı bir mikro kenar tasarımı ise ürünü tamamlıyor.



Ayrıca, 3 milisaniye tepki süresi ve 100 hertz yenileme hızı olan ekran görüntülerin yırtılmasını ve gecikmesini ortadan kaldırmak için Nvidia G-Syncteknolojisini kullanıyor.



Ayarlanabilir yükseklik standı 130 milimetre hareket ve çevre döndürülebilme özelliğine sahip. Ekranda 1,800R eğriliği var, bu da daha geniş bir görüş alanı için sol ve sağ kenarları içe doğru getirerek göz yorgunluğunu engelliyor. Monitörün bir DisplayPort, HDMI konektörü ve üç entegre USB 3.0 genişleme yuvası bulunuyor.



OMEN X 35Ekranın EMEA bölgesinde Nisan ayından itibaren 1.299 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.



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