HP, CES 2017 fuarı kapsamında birçok yeni ürün tanıttı, bunlardan bir tanesi olan HP Spectre x360 15 inç, Spectre portföyünün en güçlü üyesi olma özelliğini taşıyor.



HP, CES 2017 fuarı kapsamında birçok yeni ürün tanıttı, bunlardan bir tanesi olan HP Spectre x360 15 inç, Spectre portföyünün en güçlü üyesi olma özelliğini taşıyor.



Daha büyük piliyle 12 saat 45 dakikaya varan pil ömrü sunan HP Spectre x360 15 inç, mikro kenarlı 4K ekrana da sahip. Pil ömrü ise geçen yıl piyasaya sunulan Full HDmodel ile aynı. Yeni HP Spectre x360 15 inç, en yeniIntel Core işlemciler, yüksek performanslı NVIDIA GeForce 940MX ekran kartının yanı sıra iki adet ön cepheye bakan ve yön ayarı Bang & Olufsen tarafından yapılmış hoparlör ve Windows Helloiçin IR kamerası ile donatılmış.



HP Spectre x360 15 inç



HP'nin 13 inç'lik Spectre x360, en başarılı dönüştürülebilen ultarbooklardan bir tanesi. Güncellenmiş 15,6 inçlik boyutun cazibesini inkar etmek zor. Gerçekten iyi bir tasarım, burada “kül grisi ve bakır” renk kombinasyonunda görülüyor ve HP, müşterilerinin dizüstü bilgisayardan ne istediklerini tam anlamıyla anlamış ve bir yıla yakın bir süreden sonra teknik özellikleri güncelleyerek yeni HP Spectre x360 15 inç modelini görücüye çıkardı.



Sahip olduğu yenilikçi 7. nesil Intel Kaby Lake Core i7 işlemci, 16GB bellek, 512GB'a kadar SSD depolama birimi ve bir Nvidia GeForce 940MXekran kartının performansı sizleri hayrete düşürecek derecede.



Bunların yanı sıra HP Spectre x360 modelinin bir diğer güzel bir özelliği ise 90 dakika içinde % 90'a kadar HP Hızlı Şarj seçeneği sunması. Normalde bu tarz büyük pilli bilgisayarların pil dolumu 2.5 – 3 saat arasında, bunun 90 dakikalık bir süreye indirgenmesi sevindirici.



Ürünün üzerinde bulunan genişleme yuvaları her türden kullanıcıyı tatmin edecek seviyede. HP Spectre x360 ‘in 4K ekranında Windows Ink uyumlu kalem desteği bulunuyor. Ancak cihaz üzerinde kullanılacak kalemin saklama haznesi bulunmuyor. Ürün yakın zaman içerisinde piyasaya sunulacak. Fiyat konusunda henüz bir haber yok. Bakalım bu güzel ürünün fiyatı ne olacak?



Mavi Galaxy S7 geliyor!