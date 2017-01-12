Erdoğan'la Putin Görüştü
Burcu Esmersoy'u Ağlatan Haber!
Geleceğe Umutla Bakıyoruz
Mps Hastası Kızları İçin Yardım Bekliyorlar
12 Yaşındaki Yılmaz Yavuz'un Hastanede Ölümüne...
Tüsiad'a Yeni Başkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Eren Erdem Ak Partili Vekili Bacağından Isırdı
Erkek Çıraklarına Tecavüzle Suçlanan Fırıncıya 73 Yıl Hapis İstemi
Serdar Ortaç'ın Kayınvalidesi Sosyal Medyayı Salladı
113 Yıldır Sadece 2 Kez Söndü! İşte Sırrı...
Bylock Kullanan 9 Asker Gözaltına Alındı
Uzun Süredir Beklenen 2 Yeni Özellik Geldi
Chelsea'ye Stat İzni Çıktı
Antibiyotiğe Karşı Hekimlere Grip Kiti
Meksika'dan Trump'a Rest: Hiçbir Şey Ödemeyeceğiz!
Merkez Bankası Ve Hükümet Dönen Oyunların Farkında
Ayberk Atilla Kansere Yakalandı!
Kayyumlara Suikaste Hazırlanan Pkk'lı Ölü Ele Geçirildi
Suikaste Hazırlanan Pkk'lı Ölü Ele Geçirildi

ces 2017: microsoft vr ürünlerine bir göz atın!

CES 2017: MİCROSOFT VR ÜRÜNLERİNE BİR GÖZ ATIN!

Geçtiğimiz Ekim ayında Microsoft VR cihazlar konusundaki ortaklıklarını açıklamıştı. Acer, HP, Dell, Lenovo ve 3Glasses'ın yeni Microsoft VR ürünleri CES 2017'de görücüye çıktı.

Tarih : 12 Ocak 2017, 10:23
Puan Ver : Ces 2017: Microsoft Vr Ürünlerine Bir Göz Atın!(5/10)7


Geçtiğimiz Ekim ayında Microsoft VR cihazlar konusundaki ortaklıklarını açıklamıştı. Acer, HP, Dell, Lenovo ve 3Glasses'ın yeni Microsoft VR ürünleri CES 2017'de görücüye çıktı.



Microsoft'un Partner Showcase'inde gösterime çıkan bu yeni Microsoft VR ürünler henüz satışa çıkmış değil, fakat geleceğin bir göstergesi. Ürünleri deneyimleme şansımız olmadı, çünkü ürünler son halini almamış olabilir ve Microsoft bu ürünleri cam çerçeve arkasında sergiledi. Ayrıca cihazların hiçbirisinin şimdilik bir adı yok. Fakat fiyat konusunda Microsoft yetkililerinden bilgi aldık. Bu yeni Microsoft VR ürünlerin Amerika fiyatı 299 dolardan başlayacak. Bu fiyatın Ekim ayında çıkan söylentilerle örtüştüğünü de belirtmeliyim.



Microsoft bu yeni VR ürünlerin 50 dolarlık bir PC'de çalışacağını söylüyor. Bu da Microsoft VRkullanmak isteyenlerin Amerika fiyatıyla yaklaşık 800 dolarlık bir bedeli cebinden çıkarması demek. Bu değerin uygun olduğunu söylemem de fayda var. Çünkü eğer bir Oculus Rift veya HTC Viwe alacaksanız toplam bedelin daha yüksek olacağı kesin.



Lenovo'nun VR ürünü aldığımız bilgilere göre 400 dolar civarında bir bedelle satışa sunulacak. Bu da Lenovo VR ürününün Mirosoft VR cihazları içerisinde en ucuzu olmayacağını gösteriyor. Acer, Dell, HP veLenovo VRürünlerine dışarıdan baktığımızda ufak kozmetik farklılıkların olduğunu görüyoruz. Buna karşın dahili kulaklık olarak ek donanım kullanılmış tek cihaz 3Glasses'ın ürünü.



2017, Microsoft için ilginç bir yıl olacak gibi. Çünkü VR ve ARkonusunda başarılı olmak istiyorlar. Bunu da hemen hemen herkesin sahip olduğu Windows ile yapabilirler.



WhatsApp kendi rekorunu kırdı!








Etiketler: Ces  2017  Microsoft  Vr  Ürünlerine  Bir  Göz  Atın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER