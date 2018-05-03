

Bartın'da 5 gündür kayıp olan ve bir evin bodrumunda gömülü cesedi bulunan Murat Gülbal'ın yasak aşk kıskançlığı cinayetine kurban gittiği belirlendi. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü dedektiflerinin tespitine göre Gülbal, ilişki yaşadığı Şadiye Ö. adlı kadının diğer aşığı Bahattin Özen tarafından boğularak öldürüldü. Olay Şadiye Ö.'nün itiraflarıyla ortaya çıktı.



5 GÜN HABER ALINAMADI



Bartın'da 5 gün önce çalıştığı işyerine gitmek için sabah evden çıkan evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Murat G.'den bir daha haber alınamadı. Murat G.'nin ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat G.'nin kaybolmadan önce Şadiye Ö.'nün evine uğradığını tespit etti. Cinayet bürosu ekiplerinin gözaltına aldığı Şadiye Ö.'nün, çelişkili ifade vermesi üzerine savcılık talimatıyla evinde arama yapıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, evde kan izleri bulundu.



ÖLDÜRÜP DEPOYA GÖMMÜŞLER



Şadiye Ö., bunun üzerine "Murat G.'nin evinde kalp krizi geçirerek öldüğünü, korktuğu için kimseye haber vermeden evin girişinde bulunan depoya gömdüğünü" söyledi. İfadedeki çelişkiyi derinleştiren polis ekipleri sonunda cinayeti itaraf ettirdi.



SEVGİLİSİ DİĞER SEVGİLİSİNİ HAVLU İLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ



Şadiye Ö. "Sabah saat 09.00'da evime geldiğimde Murat G. evde beni bekliyordu. Birlikte sohbet edip kahvaltı yaptık. Daha sonra bana ilgisi olan arkadaşımın eşi Bahattin Ö. beni telefonla aradı. 'Evde biri mi var' diye sordu. Ben de 'Evet evde erkek arkadaşım var' dedim. Bunun üzerine Bahattin Ö. oraya geliyorum diyerek telefonu kapattı. Saat 13.00 sıralarında Bahattin Ö. eve geldi. Kapıdan içeri girer girmez Murat G.'nin üzerine atladı. İkisi kavga etmeye başladı. Bahattin Ö. daha güçlü çıkarak evde bulunan havlu ile Murat G.'yi boğdu. Daha sonra "Cinayeti kimseye anlatma anlatırsan çocuklarına zarar veririm" diyerek beni tehdit etti" dedi.



KATİL YAKALANDI



İfadenin ardından Bahattin Ö. de Gölbucağı Mahallesi'nde yakalandı. Şadiye Ö.'nün evinin sol giriş tarafında bulunan depoya gömülen Murat G.'nin cesedi çıkarıldı.



























Kaynak: haberinburada



