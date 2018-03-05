Antalya'da cesedi ormanda çıplak halde toprağa gömülü halde bulunan iki çocuk annesi Dilara'nın annesinin feryadı yürekleri dağladı: Kuzum seni çok aradık, bulamadık.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda gömülü çıplak halde cesedi bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa getirildi. Genç kadının cenazesini almaya gelenlerden teyzesi Şükran Koca'nın 'Kuzum seni çok aradık, bulamadık' feryadı, yürekleri dağladı, onu sakinleştirmeye çalışan diğer teyzesi Fatma Çaltı ise baygınlık geçirdi.

ORMANDA CESEDİ BULUNDU

Korkuteli ilçesinde yaşayan ev hanımı 2 çocuk annesi Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Baba Mehmet Kandak, kızı hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Çiftçilik yapan eşinden 2 yıl önce ayrıldığı öğrenilen genç kadının 2 çocuğuna ise babasının baktığı öğrenildi. Aileye dün, Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş bir kadın cesedi bulunduğu bilgisi verildi. Cesedi bölgede çobanlık yapan bir çobanın köpeğinin bulduğu ve çobanın hemen polise bilgi verdiği belirtildi.

ÇIPLAK HALDE GÖMÜLMÜŞ

Polis ekipleri bölgede geniş çağlı inceleme yaptı. Battaniyeye sarılmış ve çıplak olarak toprağa gömülü vaziyette bulunan genç kadının elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ileri sürüldü. Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kandak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"KUZUM SENİ ÇOK ARADIK AMA BULAMADIK"

Sabah erken saatlerinde genç kadının yakınları, adli tıpa gelerek cenazeyi almak için beklemeye başladı. 24 Ocak tarihinden bu yana kayıp olduğu öğrenilen genç kadının teyzesi Şükran Koca, "Kuzum, seni çok aradık ama bulamadık' diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

TEYZESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Koca'yı sakinleştirmeye gelen diğer teyzesi Fatma Çaltı ise feryatları dayanamayıp baygınlık geçirdi.

SAVCILIK GENİŞ ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Yapılan otopsinin ardından genç kadının cenazesi ailesi ve yakınları tarafından, Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesinde toprağa verilmek üzere alındı.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş araştırma başlattı.

Kaynak: haberinburada