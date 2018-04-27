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cesedi paramparça çöp poşetinde bulunmuştu, katili en yakını çıktı!

CESEDİ PARAMPARÇA ÇÖP POŞETİNDE BULUNMUŞTU, KATİLİ EN YAKINI ÇIKTI!

Mersin'de bar işletmecisinin cesedi, çöp poşetinin içinde parçalanmış halde bulunmuştu. Çalışanı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan işletmecinin katil zanlısı kıskıvrak yakalandı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Cesedi Paramparça Çöp Poşetinde Bulunmuştu, Katili En Yakını Çıktı!(5/10)5


Mersin'in Tarsus ilçesinde, bar işletmecisinin iş yerinin deposunda poşetin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulundu. Katil zanlısı olarak aranan çalışanı, polis tarafından Adana Merkez Otogarı'nda yakalandı.



"İŞİM UZADI, MESUT'TAN BAŞKASINA GÜVENME"



İddiaya göre, 24 Nisan'da 'İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan İbrahim Ateş'in telefonundan dün sabah saatlerinde eşi Ümmügülsüm Ateş'e "İşim uzayacak. Beni merak etmeyin. Bir sorun olursa iş yerinde çalışan Mesut'a söyle. Mesut'tan başkasına güvenme" şeklinde mesaj atıldı.



EŞİ DURUMDAN ŞÜPHELENİP POLİSE HABER VERDİ



Eşinin "Neredesin" diye cevap vermesi üzerine İbrahim Ateş'in telefonundan "Ankara'dayım, işim biter bitmez geleceğim, kasaya Mesut baksın demiştim" diye yanıt geldi. Bu mesajlaşmaların ardından eşine telefonla ulaşmaya çalışan ancak başarılı olmayan Ümmügülsüm Ateş, durumdan şüphelenip, polise gitti.



CESEDİ, ÇÖP POŞETİNDE PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU



İbrahim Ateş'in gidebileceği yerleri araştıran polis, Ateş'in işlettiği barda da incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın sonucu Ateş'in cesedi, başı ve kolları vücudundan ayrılmış, bir çöp poşeti içerisine konulmuş halde bulundu.



CİNAYETİ, ÇALIŞANLARDAN BİRİNİN İŞLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ümmügülsüm Ateş'in telefonuna gelen mesaj, iş yeri çalışanlarının ifadeleri ve iş yerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu cinayeti, İbrahim Ateş'i yanında çalıştırdığı işçisi Mesut S.nin işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Mesut S.'nin Adana'dan Ankara'ya gideceği bilgisine ulaşan polis, şüpheliyi Adana Merkez Otogarı'nda yakaladı.



İŞTEN ÇIKARTILACAĞINI ÖĞRENMİŞ



Mesut S.'nin barda çalışan Alev kod adlı B.U. adlı kadına karşılıksız gönül ilişkisi olduğu, kadının bu durumu patronu İbrahim Ateş'e yansıttığı öğrenildi. Mesut S.'nin işten çıkarmayı planlayan Ateş, bunu diğer çalışanlara söyleyince durumdan haberdar olan Mesut S.'nin cinayeti işlediği düşünülüyor. Gözaltına alınan Mesut S.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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