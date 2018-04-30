CESEDİNİ ZİNCİRLEYİP SUYA ATMIŞLARDI! KATİL ZANLISI EN YAKINI ÇIKTI
İstanbul'da kayıp olan adamın cesedi zincirlenmiş halde sudan çıkmıştı. Başlatılan soruşturmada şoförlüğünü yaptığı avukat ve 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da kayıp olarak aranan adamın Sakarya Nehri'nde zincire sarılı cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, şoförlüğünü yaptığı avukat ile 8 kişi gözaltına alındı. Adamın 3 kurşunla öldürüldüğü, vücudunun 4 asma kilitle zincirlenip, su yüzüne çıkmaması için 25 kiloluk traktör ağırlık demiri bağlanarak, nehre atıldığı belirlendi.
ÖLDÜRÜP ZİNCİRLEDİKTEN SONRA SUYA ATMIŞLARDI
18 Şubat günü, Akyazı ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde balık tutan amatör balıkçılar, suyun dibindeki erkek cesedini fark etti.
İhbar üzerine gelen jandarma, 3 kurşunla öldürülen kişinin, vücudunun 4 asma kilitle zincirlenip, su yüzüne çıkmaması için 25 kiloluk traktör ağırlık demiri bağlanarak, nehre atıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemede, öldürülen kişinin, İstanbul'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ercan Demiral olduğu tespit edildi.
ÇOK SAYIDA İNCELEME BAŞLATILDI
'Organize suç örgütü kurmak' suçundan sabıkası olan Demiral'ın öldürülmesiyle ilgili Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı cinayet dedektifleri, araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, İstanbul'dan Sakarya'ya getirilen çok sayıda aracı incelemeye aldı.
İŞVERENİ AVUKAT VE 8 KİŞİ YAKALANDI
Jandarma, fiziki ve teknik araştırma sonucu Ercan Demiral'ın şoförlüğünü yaptığı, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat M.A. (36) ile 1'i kadın 8 kişinin cinayetle bağlantısı olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen 9 şüpheli, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Bir süre sorguda kalan avukat M.A. ile N.Y., N.A., K.A., Ö.A., C.K. ve Sakarya'da yaşayan A.İ., N.İ. ile A.İ., bugün sabah saatlerinde, sağlık kontrolünden geçirilerek, Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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