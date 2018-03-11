CESUR POZLARINI PAYLAŞAN HEMŞİRE İŞİNDEN OLDU
Tayland'da görev yapan bir hemşire, aşırı cesur üniforması yüzünden işinden oldu. Oldukça muhafazakar bir ülke olarak bilinen Tayland'da, hemşirenin kıyafeti "mesleğine utanç getirdiği" gerekçesiyle oldukça eleştirildi.
SOSYAL MEDYADA PATLADI
Parichat Pang Chatsri, bazı özel fotoğraflarını Tayland Hemşire Severler Derneği'nin grup sayfasında paylaşılmasından sonra sosyal medyada büyük bir ilgi çekti. Kışkırtıcı olarak görülen fotoğraflar ülkeyi de ikiye böldü.
"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"
İşine son verilmesinden sonra bir özür yayınlayan Chastsri, "Durumu hastane yönetimine açıkladım ancak hastanenin yönetimine büyük saygı duyuyorlar. Onları anlıyorum ve olayın büyümesini istemedim. Bu yüzden istifa ederek sorumluluğu üstüme aldım" açıklamasında bulundu.
"TÜM HEMŞİRELERİ YARGILAMASINLAR
Güzel hemşire, "Tayland Hemşirelik ve Ebelik Konseyi ve hastane adına özür dilemek istiyorum. Halkın tüm hemşirelerimi benim fotoğraflarıma göre yargılamasını istemiyorum "diye ekledi.
Tayland Batı ülkelerine nazaran cinsellik konusunda oldukça tutucu olmasıyla biliniyor.
Kaynak: haberinburada
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