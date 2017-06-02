Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yılın ilk 4 ayında yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği belirlenen tesislere toplam 29 milyon 115 bin lira ceza kesildi



Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bakanlık merkez teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince geçen yıl yapılan 52 bin 609 çevre denetimi sonucunda, 108.4 milyon lira ceza verildi. Ayrıca 366 tesisin faaliyeti durduruldu.



Bu yılın ilk 4 ayında ise toplam 16 bin 136 denetim yapıldı. Denetimler sonucunda çevreyi kirlettiği tespit edilen tesislere toplam 29 milyon 115 bin 799 lira ceza kesildi. Yılın 4 ayında faaliyeti durdurulan tesis sayısı ise 86 oldu.



3 BİN 960 TESİSE ÇEVRE LİSANSI







Ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında olumsuz çevresel etkileri bulunan işletmelerin faaliyette bulunması ve atıkların geri dönüşümü ve bertarafına ilişkin iş ve işlemlerini sürdürebilmesi için "çevre lisansı" sahibi olma zorunluluğu bulunuyor.







Bu kapsamda bakanlık tarafından geçen yıl 3 bin 960 tesise çevre lisansı verildi. Ayrıca 3 bin 5 tesise de 1 yıl süresi bulunan geçici faaliyet belgesi düzenlendi. Bu belgeyi alan tesislerden 1 yıllık süre içerisinde çevreye karşı oluşacak olumsuzluklara gerekli önlemleri alan ve bu konudaki yasal şartları yerine getirenler "çevre lisansı" sahibi olabilecek.







kaynak:milliyet