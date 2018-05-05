CEYLAN'IN ACI SONU! KANINA GİREN İLLETTEN KURTULAMAYINCA CANINA KIYDI
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı Ceylan D., atıl haldeki bir bağ evinde kendini tavana asarak intihar etti. Ceylan'ın cesedini, bahçesinden dönen çiftçi buldu.
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ceylan D. (35), atıl haldeki bir bağ evinde kendini tavana asarak intihar etti.
BAHÇESİNDEN DÖNEN ÇİFTÇİ EVİNDE TAVANA ASILI CESET BULDU
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bahçesinden dönen bir çiftçi, kullanılmayan bir bağ evinde tavana asılı bir kadın olduğunu fark edip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI CEYLAN, 3 GÜNDÜR EVE GİTMEMİŞ
Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, cesedin Mesudiye Mahallesi'nde oturan Ceylan D.'ye ait olduğu saptandı. 3 günden beri evine gitmediği ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ceylan D.'nin, ilk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edildi.
İNCELEMENİN ARDINDAN CESEDİ MORGA KALDIRILDI
Ceylan D.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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