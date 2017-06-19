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CEYLİN CİNAYETİNDE KORKUNÇ ŞÜPHE!.. MEZARLARI AÇILACAK


CEYLİN CİNAYETİNDE KORKUNÇ ŞÜPHE!.. MEZARLARI AÇILACAK
Tarih : 19 Haziran 2017, 13:11
Puan Ver : Ceylin Cinayetinde Korkunç Şüphe!.. Mezarları Açılacak(9/10)8


İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldüren Ş.T. ile kocası Serkan Türkmen ve annesi R.Ö. cezaevine konulurken olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ş.T.'nin daha önce birinin düşerek birinin de hastalık nedeniyle öldüğünü söylediği 2 kız çocuğunu da kendisinin öldürmüş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Savcılığı, 2 çocuğun mezarının açılmasını kararlaştırıldı.



KAYINVALİDE AÇIKLADI



Yeni Asır'ın haberine göre, mezarlardan çıkarılacak kemikler üzerinde otopsi yapılacak. İki çocuğun kafatası ve diğer kemiklerinde cinayete kurban gidip gitmediklerini gösterecek iz aranacak. Ş.T., Ceylin Atik'i öldürmesiyle ilgili sorgulanırken daha önce sağlık sorunları nedeniyle kaybettiğini iddia ettiği iki kız çocuğu ile ilgili çelişkili ifadeler vermişti.



Bunun üzerine savcılık, 2008 ve 2010 yılında art arda yaşamını yitiren iki kız çocuğunun da anne Ş.T. tarafından öldürülmüş olabileceği üzerine soruşturma başlatmıştı. Ş.T.'nin kayınvalidesi H.T.'nin (65), 2 torununun ölümlerinden de şüphe duyduğunu açıklaması şüpheleri daha da artırdı. Ceylin cinayetinin ardından atv'de katıldığı programda açıklamalar yapan kayınvalide H.T., "Şükriye'nin ilk çocuğunu salıncaktan düşürdüğünü söylemişti.



 



kaynak:hürriyet








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