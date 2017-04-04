ÇEYREK ALTIN ALACAKLAR DİKKAT
Altının ons fiyatı 1,257 dolara yükselerek 1 haftanın en yüksek seviyesini görürken, çeyrek altın 241 liradan alıcı buldu.
Altın fiyatları yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmaları ve dolardaki değer kaybına paralel olarak bir haftanın zirvesini gördü.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artıda 1,255.51 dolarda bulunuyor. Altın bugün 1,257.1 dolar ile 28 Mart'tan bu yana zirve seviyeyi gördü.
kaynak:hürriyet
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