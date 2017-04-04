

Altın fiyatları yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmaları ve dolardaki değer kaybına paralel olarak bir haftanın zirvesini gördü.







Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artıda 1,255.51 dolarda bulunuyor. Altın bugün 1,257.1 dolar ile 28 Mart'tan bu yana zirve seviyeyi gördü.







kaynak:hürriyet