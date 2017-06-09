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çeyrek altın üretimi patladı

ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ PATLADI

Darphanenin "çeyrek" altın üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 211 arttı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:02
Puan Ver : Çeyrek Altın Üretimi Patladı(9/10)8


Düğün sezonu ile birlikte mesaisi artan Darphanenin "çeyrek" altın üretimi bu yıl mayısta önceki aya kıyasla yüzde 211 arttı.



Önceki aylarda 500 bin bandında seyreden Darphanenin çeyrek altın üretimi geçen ay 1,7 milyon adedi geçti.



AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre düğün sezonuna girilmesiyle birlikte söz konusu kurumun mesaisi de yoğun başladı. Önceki dönemlerde aylık "çeyrek" üretimi 500 bin adetlerde seyrederken, mayısta bu altın türünde adeta üretim patlaması yaşandı.



Buna göre Darphane mayıs ayında 1 milyon 786 bin 80 adet çeyrek üretimi gerçekleştirdi. Darphanenin çeyrek üretimi nisanda 572 bin 790 adet olarak kaydedilmişti. Böylece "çeyrek" üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 211 artış gösterdi.



 



kaynak:ahaber








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