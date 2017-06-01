

Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları çeyrek gram altın bugün kaç TL oldu. Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Yatırımcılarının yakından araştırdığı altın fiyatları Mayıs ayı zirvesi yakınında yatay seyrediyor. Peki Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadardan satılıyor? İşte piyasalarla ilgili güncel durum. Dün kapanışta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 143,80 liradan tamamladı. Çeyrek altın 236,00 lira, Cumhuriyet altını 962,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 düşüşle 143,80 liradan satışa sunuldu.