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çeyrek altının tahtı 2016'da sallandı

ÇEYREK ALTININ TAHTI 2016'DA SALLANDI

Darphane'nin 2016'da piyasaya sürdüğü çeyrek altın miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 16,6'lık düşüşle 4 milyon 552 bin 430 adet oldu.

Tarih : 05 Ocak 2017, 12:48
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Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı geçen yıl, çeyrek altın üretimi 2015'e göre yaklaşık 16,6'lık düşüşle 4 milyon 552 bin 430 adede geriledi.



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2015 yılında 5 milyon 457 bin 60 adet olan ziynetlik çeyrek altın üretimi geçen yıl yaklaşık yüzde 16,6 düştü.



Darphane, geçen yıl 4 milyon 552 bin 430 adet çeyrek altının basımını gerçekleştirdi.



Çeyrek altının üretiminde geçen yıl yaşanan düşüşte, altın fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra Ramazan ayının düğün mevsimine denk gelmesi ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle azalan talebin etkili olduğu belirtiliyor.



 



kaynak:trthaber








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