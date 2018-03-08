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Cezaevi Firarileri, Husumetlilleri Sanıp Yanlış Evi Kurşunladı

Cezaevi firarileri, husumetlilleri sanıp yanlış evi kurşunladı

CEZAEVİ FİRARİLERİ, HUSUMETLİLLERİ SANIP YANLIŞ EVİ KURŞUNLADI

Çorum'da cezaevi firarisi 5 kişi, husumetli oldukları kişinin evinin yanı sıra yanlışlıkla bir başkasının da evini kurşunladı.

Tarih : 08 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Cezaevi Firarileri, Husumetlilleri Sanıp Yanlış Evi Kurşunladı(6/10)2

Çorum'da, husumetli oldukları kişinin evinin yanı sıra yanlışlıkla bir başkasının da evini kurşunladıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

YANLIŞ EVİ KURŞUNLADILAR

Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta bulunan N.D'ye ait apartman dairesi ile Ulukavak Mahallesi Sakarya 8. Sokak'taki H.B'ye ait dairenin kurşunlanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN TÜFEKLERİNE EL KONULDU

Kurşunlama olayını Murat Y. (32), Serdar Ü. (36), Erdoğan D. (19), Okan B. (19) ve S.K'nin (17) yaptığını belirleyen polis, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin olayda kullandıkları tespit edilen 3 tüfeğe el konuldu.

HUSUMETLİLERİNİN EVİNİ KURŞUNLADILAR

Zanlılardan Murat Y. ile Serdar Ü'nün açık cezaevinden firar ettikleri, N.D. ile aralarında husumet bulunduğu için evini kurşunladıkları, H.B'nin evini ise yanlışlıkla kurşunladıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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