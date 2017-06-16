

Terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinden firar ettiği belirtilen İ.E.'nin Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde olduğu tespit edildi.







Şarköy'ün İstiklal Mahallesi'ndeki bir siteye 15 gün önce gelerek yerleşen E.İ.'nin kaldığı daire, polis tarafından tespit edildi.







Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen özel harekat polislerinin de katılımıyla bu sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri alınarak eve operasyon düzenlendi.







kaynak:sabah