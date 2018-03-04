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Cezaevi firarisi kadın polis baskınında çamaşır sepetinde yakalandı

CEZAEVİ FİRARİSİ KADIN POLİS BASKININDA ÇAMAŞIR SEPETİNDE YAKALANDI

Cezaevinden firar eden 27 yaşındaki kadın, eve düzenlenen operasyonda banyoda çamaşır sepetinde yakalandı.

Tarih : 04 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Cezaevi Firarisi Kadın Polis Baskınında Çamaşır Sepetinde Yakalandı(9/10)5

Hakkında 8 ayrı suçtan aranması olan ve yaralama suçundan dolayı bir süre önce tutuklanan 27 yaşındaki Gülşah Y. iki hafta önce tutuklu bulunduğu Denizli Açık Cezaevi'nden firar etti.

FİRARİ KADININ EVİ FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Gülşah Y.'nin memleketi Konya'ya gelebileceği ihtimali üzerine bilgi verilen Konya polisi, kadının Seydişehir'deki evini fiziki takibe aldı.

ÇAMAŞIR SEPETİNE SAKLANDI

Firari Gülşah Y.'nin evine gelmemesi üzerine polis yakınlarının evini de izlemeye aldı ve saklandığı yeri tespit etti. Seydişehir polisi önceki gün akşam saatlerinde firari kadının saklandığı eve operasyon düzenledi. Evin banyosundaki çamaşır sepetinin içinde saklanırken yakalanan Gülşah Y., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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