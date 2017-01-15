

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz cezaevinde çıkan isyanda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.







Bahia eyaletinde ise cezaevine gönderilmek üzere polis merkezinde tutulan 21 erkek mahkumun hücre kilitlerini kırarak firar etti.







Brezilya'nın Bahia eyaletinde Salvador şehrine 185 km uzaklıktaki Santo Antonio de Jesus polis merkezinde cezaevine gönderilmek üzere hücrede tutulan 21 erkek mahkum buradan kaçtı. Bahia Kamu Polisi, olayın ardından yürüttüğü çalışma sonucunda 6 mahkumun yakalandığını ve yeniden polis merkezine getirildiğini bildirdi. Hücrede bulunan 3 kadının firarda yer almadığı belirtildi.