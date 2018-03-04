CEZAEVİ ŞOVUYLA TÜRKİYE'Yİ KANDIRAN ÇERKES CENGİZ BEYKOZ'DA YAKALANDI!
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Daha önce cezaevine konvoyla gittiğine dair şovuyla gündeme gelen, kamuoyunda "Çerkez Cengiz" olarak bilinen C.Ş. ile bir şüpheli yakalandı.
BEYKOZ'DAKİ ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan C.Ş'nin yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi.
"ÇERKES CENGİZ" DE YAKALANDI
C.Ş. ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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