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cezaevinde görevli asker; nöbet kulübesinde intihar etti

CEZAEVİNDE GÖREVLİ ASKER; NÖBET KULÜBESİNDE İNTİHAR ETTİ

Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi'nde vatani görevini yapan jandarma er Emrah Uygun, dün gece nöbet tuttuğu kulübede tüfeğiyle başına ateş etti.

Tarih : 06 Haziran 2017, 15:18
Puan Ver : Cezaevinde Görevli Asker; Nöbet Kulübesinde İntihar Etti(9/10)7


Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu asker, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Uygun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aslen Iğdırlı olan Uygun'un cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı İstanbul'a gönderileceği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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