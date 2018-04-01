CEZAEVİNDE İSYAN ÇIKTI, MAHKUMLAR 7 POLİSİ ÖLDÜRDÜ
Meksika'da cezaevindeki mahkumların çıkardığı ayaklanmayı bastırmak için düzenlenen operasyonda 7 polis hayatını kaybetti.
Meksika'da Veracruz kentindeki La Toma cezaevindeki mahkumların çıkardığı ayaklanmayı bastırmak için düzenlenen operasyonda 7 polis hayatını kaybetti.
YANGIN ÇIKARIP MARANGOZHANE ALETLERİYLE SALDIRDILAR
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Veracruz kentindeki La Toma Cezaevi'nde Cumartesi akşam saatlerinde çıkan ayaklanmayı bastırmak için polisin operasyon düzenlediği duyuruldu. Polislerin cezaevinden içeriye girdikleri sırada ayaklanmayı çıkaran bir grup mahkumun yastıkları ateşe verdiği ve marangozhanedeki aletlerle saldırdıkları bildirildi.
7 POLİS ÖLDÜ, EN AZ 10 MAHKUM YARALANDI
Olayda ilk belirlemelere göre 7 polisin öldüğü, en az 10 mahkumun yaralandığı kaydedildi. Polislerin dumandan zehirlenerek öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.
CEZAEVİ AYAKLANMASI BASTIRILDI
Yaklaşık bin 300 mahkumun bulunduğu La Toma Cezaevi'nde cezaevi müdürü ve başgardiyanın görevlerinden alınması için Cumartesi akşam saatlerinde başlatılan ayaklanma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sabah saatlerinde bastırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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