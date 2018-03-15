CEZAEVİNE GİRMEK İSTEDİ, ALINMAYINCA ARABASIYLA KAPIYI KIRARAK DALDI
Kocaeli Kandıra'da 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yakınını ziyarete gelen adam içeri alınmayınca sinirlenip otomobiliyle cezaevinin kapısına çarparak içeri daldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yakınını ziyarete giden kişi, içeri alınmayınca sinirlenip otomobiliyle cezaevinin kapısına çarparak içeri girdi. Jandarma havaya ateş açarken, otomobiliyle içeri giren kişi gözaltına alındı.
CEZAEVİNE ALINMAYINCA ARABAYLA KAPIYI KIRARAK İÇERİ DALDI
Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na dün bir yakınını ziyaret etmek için gelen kişi, cezaevine alınmadı. Bu duruma çok sinirlenen kişi, otomobiliyle cezaevinin kapısına dayandı. İsmi öğrenilemeyen kişi, otomobili ile cezaevinin önündeki büyük metal kapıya çarptı.
JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Jandarmaların durdurmak istemesine rağmen, ismi açıklanmayan kişi otomobiliyle kapıya çarparak içeri girdi. Jandarmalar havaya ateş açarken, otomobilden güçlükle indirilen kişi gözaltına alındı. Cezaevinin kapısı hasar görürken, aracıyla kapıya çarparak içeri giren kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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