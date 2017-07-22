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Cezaevini merak edip 'Hero' tişörtü giydi, soluğu gözaltında aldı!

CEZAEVİNİ MERAK EDİP 'HERO' TİŞÖRTÜ GİYDİ, SOLUĞU GÖZALTINDA ALDI!

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi bir şahıs "Hero" tişörtüyle sınava girdi. Gözaltına alınan öğrenci,"Cezaevi ortamını merak ettim" dedi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : Cezaevini Merak Edip 'hero' Tişörtü Giydi, Soluğu Gözaltında Aldı!(8/10)4

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir öğrenci, üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle sınava girdi. Yazıyı fark eden sınav gözetmeninin durumu bildirmesi üzerine gözaltına alınan şahsın, "Cezaevi ortamını merak ettiğim için giydim" dediği öne sürüldü.

CEZAEVİNİ MERAK ETMİŞ

Başkent'te ikinci "Hero" vakası dün akşam saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Doğan isimli öğrenci, üzerinde "Kahraman" anlamına gelen İngilizce "Hero" yazılı tişörtle Ticaret Hukuku dersi sınavına girdi. Tişörtteki yazıyı fark eden sınav denetmen durumu okulun güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlilerinin de durumu polise bildirmesi üzerine, fakülteye polis sevk edildi. Şahsın, okulda kendisine yöneltilen "Tişörtü neden giydin?" sorusuna, "Cezaevi ortamını merak ettiğim için giydim" dediği öne sürüldü.

"HERO" YAZISINI KİTAPLA KAPATMAYA ÇALIŞTI

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülmek üzere güvenlik görevlilerinin kullandığı kapıdan çıkartılarak ekip aracına bindirildi. Fakültenin diğer öğrencileri tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, şahsın tişörtteki Hero yazısını kitapla kapatmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan, şahsın olaydan bir gün önce de aynı tişört ile fakülteye girmeye çalıştığı, yetkililer tarafından uyarılarak fakülteye alınmadığı öğrenildi.

İLK OLARAK "CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST" DAVASINDA GİYİLMİŞTİ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sanıklarından eski Astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde Hero yazan tişörtle duruşma salonuna girmişti. Yaşanan tartışmalar üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti. Emniyet yetkilileri ise bu tür tişörtlerin FETÖ reklamını ve propagandasını yapamaya yönelik olduğunu ve bu tişörtlerin satışının yasaklandığını belirttiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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