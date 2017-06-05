

Çoğu vatandaş, cezadan geç haberdar olduğu için yüzde 25'lik indirim imkanını kaçırıyor, faiz yüküyle karşılaşıyor.







Yürürlüğe giren yeni yapılandırma yasası ile e-Tebligat uygulamasının kapsamı genişletildi. Maliye Bakanlığı, tüm cezaların e-Tebligat sisteminde görülmesi için kamu idareleri ile protokoller yapacak. Trafik ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları gibi idari para cezaları vatandaşa elektronik ortamda gönderilecek.







kaynak:bursadabugün