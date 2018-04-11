CEZAYİR'DE EN AZ 100 YOLCUSU OLAN ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ, ÖLENLER VAR
Olay yerinden ilk fotoğraflar;
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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