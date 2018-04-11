Cezayir'de En Az 100 Yolcusu Olan Askeri Uçak Düştü, Ölenler Var
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CEZAYİR'DE EN AZ 100 YOLCUSU OLAN ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ, ÖLENLER VAR


Cezayir'de en az 100 yolcusu olan askeri uçak düştü, ölenler var
Tarih : 11 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : Cezayir'de En Az 100 Yolcusu Olan Askeri Uçak Düştü, Ölenler Var(10/10)6

Olay yerinden ilk fotoğraflar;

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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