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Chelsea Geriye Düştüğü Karşılaşmayı 3-1 Kazandı

CHELSEA GERİYE DÜŞTÜĞÜ KARŞILAŞMAYI 3-1 KAZANDI

Newcastle karşısında erken dakikalarda geri düşen Chelsea, seyircisinin de desteğiyle maçı çevirmeyi başardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Tarih : 02 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Chelsea Geriye Düştüğü Karşılaşmayı 3-1 Kazandı(10/10)6

Premier League'in 14. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de ağırladığı Newcastle United'ı 3-1 yenerek haftayı kayıpsız kapadı.

İLK YARIDA GERİ DÖNDÜLER

Maçın henüz 12. dakikasında Dwight Gayle'in golüyle geri düşen Londra ekibi, çabuk reaksyon gösterek 21. dakikada Eden Hazard ve 33. dakikada Alvaro Morata'nın sahneye çıkmasıyla ilk yarıyı 2-1 üstün kapadı.

SON SÖZÜ HAZARD SÖYLEDİ

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Chelsea, kendini rahatlatan golü 74. dakikada penaltıdan Hazard ile buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İç sahada üst üste dördüncü galibiyetini alan Chelsea puanını 32 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıradaki Manchester United ile puanını eşitledi. Son 6 lig maçında 5. kez sahadan mağlup ayrılan Newcastle ise 15 puanda kaldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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