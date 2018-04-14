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Chelsea, geriye düştüğü maçta 10 dakikada işi bitirdi

CHELSEA, GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇTA 10 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

İngiltere Liginde Chelsea, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2 mağlup etti.

Tarih : 14 Nisan 2018, 18:00
Puan Ver : Chelsea, Geriye Düştüğü Maçta 10 Dakikada İşi Bitirdi(8/10)4

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Chelsea deplasmanda Southampton'ı 3-2 yendi.

Southampton kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip 21. dakikada Dusan Tadic ve 60. dakikada Jan Bednarek ile 2-0 öne geçti. Chelsea'de, 61. dakikada Fransız futbolcu Olivier Giroud, Alvaro Morata'nın yerine oyuna girdi.

10 DAKİKADA İŞ BİTTİ

Chelsea, 70 ve 78. dakikalarda Giroud, 75. dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Son şampiyon Chelsea bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Southampton ise 28 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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