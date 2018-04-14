CHELSEA, GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇTA 10 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ
İngiltere Liginde Chelsea, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Chelsea deplasmanda Southampton'ı 3-2 yendi.
Southampton kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip 21. dakikada Dusan Tadic ve 60. dakikada Jan Bednarek ile 2-0 öne geçti. Chelsea'de, 61. dakikada Fransız futbolcu Olivier Giroud, Alvaro Morata'nın yerine oyuna girdi.
10 DAKİKADA İŞ BİTTİ
Chelsea, 70 ve 78. dakikalarda Giroud, 75. dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Son şampiyon Chelsea bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Southampton ise 28 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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