Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri olan Chelsea'de kaptan Gary Cahill kura hakkında konuştu. İngiliz futbolcu "Takım arkadaşlarım ve hocam kurada Beşiktaş'ın çıkmasını istiyor ama ben Barcelona ya da PSG'yi tercih ederim" dedi.

"BARCELONA VEYA PSG'Yİ TERCİH EDERİM"

Şampiyonlar Ligi'nde pazartesi yapılacak kura çekimi öncesinde Chelsea'nin kaptanı Gary Cahill konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Ya Beşiktaş ya Barcelona ya da PSG ile eşleşeceğiz. Açıkçası takım arkadaşlarım ve hocam Beşiktaş'ın çıkmasını istiyor. Ben ise böyle düşünmüyorum. Barcelona veya PSG'yi tercih ederim. Çünkü ilerlemek istiyorsak bir ara bu takımlarla oynayacağız. Şimdi veya sonra fark etmez. Beşiktaş da son derece tehlikeli bir rakip. Zaten lider çıktılar" dedi.

"HARİKA BİR TARAFTARI VAR"

Cahill sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kafamızda bazı planlar var ama tur atlayamazsak bunların hiçbir önemi kalmayacak. Beşiktaş'ın harika bir taraftar desteği var. Ayrıca bu tura yükselen takımların hepsi son derece güçlü." (Akşam)

Kaynak: haberinburada