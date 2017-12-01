TFF 1. Ligde Altınordu sahasında Gazişehir Gaziantep FK'yı ağırladığı karşılaşmayı Chelsea'nin scout ekibi tribünden takip etti.

BERKE'Yİ İZLEMEK İÇİN GELDİLER

17 yaşında olmasına rağmen adı son günlerde dev kulüplerle anılan Berke'yi Chelsea scout ekibi izlemek için geldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden ekibin bol bol not tuttuğu gözlendi.ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE CENGİZ ÜNDER'DE ALTINORDU'DA YETİŞTİ

Son yıllarda alt yapı eğitimi ve yetiştirdiği futbolcularla Altınordu Kulübü ülkemizin en gözde kulüpleri arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda Cağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi futbolcuları da yetiştiren kulüp, dünya devlerinin izleme komiteleri tarafından yakından takip ediliyor.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Berke Özer maç sonu yaptığı açıklamada "Kaç haftadır çıkışa geçemedik. Berabere kalıyoruz kaybediyoruz son zamanlardaki form durumumuz iyi değil. Herkesin bilmesi gereken bir şey var biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz." dedi.

Webo ile maç sonu yaşadığı olaya değinen Berke; "Yabancı sınırı diyoruz ama ben maç sonunda Webo ile forma değiştirdim. İnanamadım her pozisyonda bana baskıya geldi. Rakipte 90 dakika baskıyla oynadı. Bizden daha çok istediler."

NOT: Götüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Kaynak: haberinburada