CHELSEA SCOUT EKİBİ ALTINORDU'NUN GENÇ YILDIZI BERKE ÖZER'İ İZLEMEYE GELDİ
Chelsea scout ekibi, Altınordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer'i Gazişehir Gaziantep FK karşılaşmasında izlemek için İzmir'e geldi.
TFF 1. Ligde Altınordu sahasında Gazişehir Gaziantep FK'yı ağırladığı karşılaşmayı Chelsea'nin scout ekibi tribünden takip etti.
BERKE'Yİ İZLEMEK İÇİN GELDİLER
17 yaşında olmasına rağmen adı son günlerde dev kulüplerle anılan Berke'yi Chelsea scout ekibi izlemek için geldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden ekibin bol bol not tuttuğu gözlendi.ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE CENGİZ ÜNDER'DE ALTINORDU'DA YETİŞTİ
Son yıllarda alt yapı eğitimi ve yetiştirdiği futbolcularla Altınordu Kulübü ülkemizin en gözde kulüpleri arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda Cağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi futbolcuları da yetiştiren kulüp, dünya devlerinin izleme komiteleri tarafından yakından takip ediliyor.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"
Berke Özer maç sonu yaptığı açıklamada "Kaç haftadır çıkışa geçemedik. Berabere kalıyoruz kaybediyoruz son zamanlardaki form durumumuz iyi değil. Herkesin bilmesi gereken bir şey var biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz." dedi.
Webo ile maç sonu yaşadığı olaya değinen Berke; "Yabancı sınırı diyoruz ama ben maç sonunda Webo ile forma değiştirdim. İnanamadım her pozisyonda bana baskıya geldi. Rakipte 90 dakika baskıyla oynadı. Bizden daha çok istediler."
NOT: Götüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar