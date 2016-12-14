CHELSEA VE MANCHESTER CİTY'YE PARA CEZASI
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Chelsea'ye 100 bin, Manchester City'ye ise 35 bin sterlin para cezası verdi.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Chelsea'ye 100 bin, Manchester City'ye ise 35 bin sterlin para cezası verdi.
FA'dan yapılan açıklamada, 3 Aralık tarihinde oynanan lig maçının 90+5. dakikasında, iki takım futbolcularının kışkırtıcı tutumlarından dolayı Chelsea Kulübüne 100 bin, Manchester City Kulübüne ise 35 bin sterlin para cezası verildiği bildirildi.
Manchester City, Cahill'in kendi kalesine attığı golle öne geçtiği maçta Costa, Willian ve Hazard'ın kaydettiği gollerle Chelsea'ye 3-1 mağlup olmuş ve sahasındaki ilk yenilgisini almıştı.
Karşılaşmanın son dakikalarında ev sahibi ekipten Agüero, Chelseali David Luiz'e sert müdahalesi sonrası kırmızı kart görmüş, sonrasında yaşanan arbedede Manchester City'nin orta saha oyuncusu Fernandinho da hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.
kaynak:yerelgündem
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar