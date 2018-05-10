Chelsea'den 1 Puan Kapan Huddersdield'de Büyük Sevinç
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Chelsea'den 1 puan kapan Huddersdield'de büyük sevinç

CHELSEA'DEN 1 PUAN KAPAN HUDDERSDİELD'DE BÜYÜK SEVİNÇ

Huddersfield, Premier Ligin 37. haftasında deplasmanda Chelsea ile 1-1 berabere kaldı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 01:40
Puan Ver : Chelsea'den 1 Puan Kapan Huddersdield'de Büyük Sevinç(5/10)1

Premier Ligin 37. haftasındaki kritik maçta Chelsea, taraftarı önünde Huddersfield'i konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maçta Huddersfield Chelsea ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından son hafta öncesi Huddersfield Premier League'de kalmayı garantiledi.

CHELSEA'NİN GOLÜ MARCOS ALONSO'DAN GELDİ

Huddersfield'in golünü 50. dakikada Laurent Depoitre kaydetti. Chelsea'nin tek golünü ise 62. dakikada Marcos Alonso attı.

Huddersfield ligdeki puanını 37'ye çıkarmayı başarırken, Chelsea'nin puanı 70 oldu.

Chelsea son lig maçında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Huddersfield ise son maçında Arsenal'i konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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