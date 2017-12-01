İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Rüdiger'in Swansea ile oynanan maçta ayağına aldığı darbeden sonra ayakkabısı delindi. Takım arkadaşı Batshuayi, "Nike bu ne?" yazdı.

İngiltere Premier League'de son şampiyon Chelsea'nin konuğu Swansea City'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Chelsea'nin genç yıldızı Michy Batshuayi'nin yaptığı paylaşım takipçilerini şoke ederken Ada basınında da gündeme oturdu. Maçın 55. dakikasında takımına galibiyeti getiren savunmacı Antonio Rüdiger'in ayakkabısındaki delik ve çorabındaki kan izi dikkat çekti.

BATSHUAYI NIKE'I TİYE ALDI: BU NE

Swansea'den bir oyuncunun krampon çivisi ile delinen ayakkabı ve çoraptaki kan lekelerine rağmen Rüdiger'in bir sakatlığı bulunmazken Alman savunmacı ağır bir sakatlığı ucuz atlattı. Maçın ardından soyunma odasında ayakkabı ve çorabın fotoğrafını kişisel Instagram hesabından paylaşan Batshuayi, ayakkabı üreticisine "Nike bu ne?" ifadeleriyle mesaj gönderdi.

Kaynak: haberinburada