Hakkari'de 9 Pkk'lı Öldürüldü, En Yüksek Rakımlı Üs Bölgesi Oluşturuldu
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Transfer Etti
Chiellini, Omzunu Isıran Suarez'den İntikamını Fena Aldı
Deneyimli Çoban Açığını Üniversiteli Çobanlar Kapatacak!
25 Bin Kombine Satışı Bekleyen Trabzonspor'da Sadece 3 Bin Kombine Satıldı
Antalyaspor: Eto'o Haberleri Gerçek Dışı, Transfer Teklifi Gelmedi
Östersunds'lu Oyuncudan Tudor'a Taş: Ona Dersini Verdim
İstanbul'da 3 Binden Fazla Taksiye Kamera Takıldı
Adil Öksüz Almanya'da İddiasına Hükümet'ten İlk Açıklama: Teyit Edilmiş Bir Bilgi Yok
Azeri Politikacı Amirov'a Fetö Davasında 3 Yıl Hapis Cezası!
Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
İtalyan Golcü Antonio Cassano, Altı Günde İkinci Kez Futbolu Bıraktı
Mehmet Şimşek, Ekonomi Koordinasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oldu
Ölümlü Kaza Yapan Sürücüyü Sarı Cant Yakalattı, Polisten Kaçamadı
City'nin Yeni Transferi Mendy, Futbol Tarihinin En Pahalı Defans Oyuncusu Oldu
Doktorların İki Kez Grip Diyerek Yolladığı Hentbolcu, Kansere Yakalandı
Rıza Çalımbay: Eto'o Konusunda Bize Gelen Bir Şey Yok
Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
Ryan Babel Harekatı Hesapları Karıştırdı
Ordu'daki Protokol Kavgasında Bakanlık Devreye Girdi

Chiellini, omzunu ısıran Suarez'den intikamını fena aldı

CHİELLİNİ, OMZUNU ISIRAN SUAREZ'DEN İNTİKAMINI FENA ALDI

Juventus forması giyen Giorgio Chiellini, 2014 Dünya Kupası'nda omzunu ısıran Uruguaylı forvet Luis Suarez'den intikamını, Barcelona ile oynanan hazırlık maçında yaptığı sert faulle aldı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 20:40
Puan Ver : Chiellini, Omzunu Isıran Suarez'den İntikamını Fena Aldı(9/10)5

İtalya devi Juventus ile Katalan ekibi Barcelona arasında oynanan hazırlık maçına Giorgio Chiellini ile Luis Suarez arasındaki mücadele damga vurdu.

SUAREZ, CHİELLİNİ'NİN OMZUNU ISIRMIŞTI

ABD'deki oynanan hazırlık maçını Barcelona 2-1 kazanırken karşılaşmanın 72. dakikasında Chiellini'nin sert faulü sonrasında Luis Suarez acı içinde yerde kaldı. 2014 Dünya Kupası'nda Uruguay ve İtalya arasında oynanan maçta Suarez, başarılı savunma oyuncusunu omuzundan ısırmış ve uzun süre gündemde kalmayı başarmıştı.

Chiellini'nin yaptığı bu faul sonrası Suarez'den intikamını aldığı yorumlarına neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chiellini  Omzunu  Isıran  Suarez  Den  İntikamını  Fena  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER