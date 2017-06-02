İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü

choupo ısrarı sürüyor

CHOUPO ISRARI SÜRÜYOR

Trabzonspor'da Kamerunlu kanat oyuncusu Choupo Moting için yapılan transfer görüşmeleri hızlandırıldı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:38
Puan Ver : Choupo Israrı Sürüyor(8/10)10




Trabzonspor'da Kamerunlu kanat oyuncusu Choupo Moting için yapılan transfer görüşmeleri hızlandırıldı. Oyuncunun bonservisinin elinde oluşu nedeniyle birçok taliplisi olacağını düşünen yönetim, futbolcuyu ikna etmek için hazırlanan Trabzon ve Trabzonspor'u tanıtıcı videoyu göndermişti. Olumlu yanıt alan yönetimin aradaki rakamsal farklılıkları düşürmeye çalıştığı belirtildi.









Etiketler: Choupo  Israrı  Sürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER