Bedensel Engelliler İçin Tiyatro Düzenliyoruz Diyerek Yüzlerce Kişiyi Dolandırdılar
Muharrem İnce: Gül İle Erdoğan Arasında Kalırsam Erdoğan'a Oy Veririm
Mhp, Seçim Sloganını Buldu: Cumhur İttifakı Millet Aklı
Napoli'nin 90'da Attığı Gol, Şehirde Deprem Etkisi Yarattı
Ysk Başkanı'ndan Seçim Takvimi Açıklaması Geldi
Canan Karatay'dan Ezber Bozan Bir Çıkış Daha: Meyve Suyunun Alkolden Farkı Yok
Kontrolden Çıkan Halk Otobüsü Park Halindeki Araçları Biçti! Korku Dolu Anlar Kamerada
Uzun Zamandır Yan Yana Görüntülenmeyen Erdoğan İle Gül'ü Düğün Bir Araya Getirebilir
Aslı Enver, Murat Boz'un Annesini Ve Abisini Silemedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Derbi Sonrası Kendi Doktoruna Gitmek İstemiş
Chp, 15 Vekilini İyi Parti'ye Gönderdi Ama İsimlerini Resmi Siteden Silmeyi Unuttu
Tosun'un Akıl Hocası Ünlü Televizyoncu Çıktı!
Gaspçı Dehşeti! Aracını Vermek İstemeyince Bıçaklanarak Öldürüldü
Uyuşturucu Arayan Polis Suikast Silahı Buldu
Büyük Heveslerle Açtığı Ekmek Teknesi, Yerle Bir Edildi
Onur Büyüktopçu Yeni Yaşını Duygusal Bir Paylaşımla Kutladı
Köpeğini Gezdiren Kadına Cinsel Organını Gösteren Sapığa Meydan Dayağı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. Yılı! Bin Anzak Şafağı Gözyaşlarıyla Bekledi
Trump'ın 1915 Olayları Açıklamasına Türkiye'den Sert Tepki: Reddediyoruz
10 Maddelik Uyum Paketi Meclis'ten Geçti! İşte Adaylık Şartları

CHP, 15 Vekilini İYİ Parti'ye Gönderdi Ama İsimlerini Resmi Siteden Silmeyi Unuttu

CHP, 15 VEKİLİNİ İYİ PARTİ'YE GÖNDERDİ AMA İSİMLERİNİ RESMİ SİTEDEN SİLMEYİ UNUTTU

CHP'nin İyi Parti'ye gönderdiği 15 isim partinin resmi internet sitesinde halen CHP milletvekili olarak görünüyor.

Tarih : 25 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Chp, 15 Vekilini İyi Parti'ye Gönderdi Ama İsimlerini Resmi Siteden Silmeyi Unuttu(9/10)5

CHP'li 15 milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. Toplu transferin ardından İYİ parti yıldırım hızıyla TBMM'de grup kurarken, eski CHP'li yeni İYİ Partililerin önceki gün 23 Nisan özel oturumunda yeni partileri yerine CHP sıralarında oturmaya devam etmesi dikkat çekti.

AKŞENER ADAY GÖSTERMEYECEK

TBMM'nin sitesinde İyi Parti vekili olarak görünen isimler, CHP'nin resmi internet sitesinde halen CHP milletvekili görünmeye devam ediyor. Bu 15 isim, sosyal medya hesaplarından da CHP vekilliklerini silmedi. Dünkü CHP grup toplantısına katılmayan vekiller sosyal medyadan "Kılıçdaroğlunesöyledi?" hastaghi ile Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği sözleri paylaştı. 15 isim önceki gün Meclis'te yapılan 23 Nisan özel oturumunda da İYİ Parti yerine CHP sıralarında oturmuşlardı. Öte yandan bu vekillerin Akşener tarafından aday gösterilmeyeceği konuşuluyor.

Kaynak: YeniŞafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chp  15  Vekilini  İyi  Parti  Ye  Gönderdi  Ama  İsimlerini  Resmi  Siteden  
Silmeyi  Unuttu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER