CHP, 15 VEKİLİNİ İYİ PARTİ'YE GÖNDERDİ AMA İSİMLERİNİ RESMİ SİTEDEN SİLMEYİ UNUTTU
CHP'nin İyi Parti'ye gönderdiği 15 isim partinin resmi internet sitesinde halen CHP milletvekili olarak görünüyor.
CHP'li 15 milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. Toplu transferin ardından İYİ parti yıldırım hızıyla TBMM'de grup kurarken, eski CHP'li yeni İYİ Partililerin önceki gün 23 Nisan özel oturumunda yeni partileri yerine CHP sıralarında oturmaya devam etmesi dikkat çekti.
AKŞENER ADAY GÖSTERMEYECEK
TBMM'nin sitesinde İyi Parti vekili olarak görünen isimler, CHP'nin resmi internet sitesinde halen CHP milletvekili görünmeye devam ediyor. Bu 15 isim, sosyal medya hesaplarından da CHP vekilliklerini silmedi. Dünkü CHP grup toplantısına katılmayan vekiller sosyal medyadan "Kılıçdaroğlunesöyledi?" hastaghi ile Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği sözleri paylaştı. 15 isim önceki gün Meclis'te yapılan 23 Nisan özel oturumunda da İYİ Parti yerine CHP sıralarında oturmuşlardı. Öte yandan bu vekillerin Akşener tarafından aday gösterilmeyeceği konuşuluyor.
Kaynak: YeniŞafak
Kaynak: haberinburada
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