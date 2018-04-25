CHP Parti yönetimi Kılıçdaroğlu'na ittifak görüşmelerini yürütmek üzere yetki verdi. Saat 13.00'te gerçekleşecek Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinin ardından basına kapalı olarak saat 16.00'da toplanacak olan CHP Meclis Grubu'nda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NA İTTİFAK İÇİN YETKİ VERİLDİ

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı. CHP Parti yönetimi Kılıçdaroğlu'nun ittifak görüşmelerini yürütmek üzere görevlendirdi. Kılıçdaroğlu'na adaylık süreciyle ilgili yetki verildi.

KRİTİK KILIÇDAROĞLU - AKŞENER GÖRÜŞMESİ 13.00'TE

Parti Meclisi'nde seçim ittifakı için tam yetki verilen Kılıçdaroğlu, sürpriz bir karara imza attı. İstanbul'daki tüm programlarını iptal eden CHP lideri, saat 13.00'te İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşecek.Görüşmede iki liderin de seçim ittifakını görüşecekleri tahmin ediliyor.

CHP MECLİS GRUBU TOPLANACAK

CHP Meclis Grubu basına kapalı olarak saat 16.00'da toplanacak. Toplantıda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada