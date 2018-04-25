Şampiyonlar Liginde Nefes Kesen Maç! Tam 7 Gol
Bürokrasiye Seçim Ayarı! Yüzlerce Belge Kaldırılıyor
Chp Aday Belirleme Maratonunda Son Düzlükte! Meclis Grubu Basına Kapalı Toplanacak
Fenerbahçe Doğuş, Final Four Biletini Bir Sonraki Maça Bıraktı
Suriyeliler 80 Lira İçin Birbirini Bıçakladı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Fenerbahçeli Neustadter'den İlginç Görsel: Ofsayt Nerede
Alişan Yıllar Önce Cennet Mahallesi'nde Buse İçin Böyle Sinyal Vermiş
Dünya Salah'ı Konuşuyor! Yıldız Futbolcudan Roma Ağlarına Muhteşem Gol
Cengiz Ünder'in Menajeri Açıkladı: Manchester City İle Anlaştı
İddaa Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Bahçeli'den Tff'ye Olaylı Derbi Çağrısı: Kaldığı Yerden Devam Ettirin
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Destek
Trump Çin'le Yaşanan Ticaret Savaşlarında Geri Adım Attı!
Bahçeli, Gül'ün Olası Adaylığını Değerlendirdi: Pensilvanya'nın Tuzağına Düşmeyi Göze Almıştır
Trump, 1915 Olaylarıyla İlgili 'büyük Felaket' İfadesini Kullandı
Yerli Ve Milli Altay Tankını Üretecek Şirket Belli Oldu!
24 Haziran Seçimine Hazırlanan İyi Parti'ye Kötü Haber!
F.Bahçe'ye Olay Cevap: Aziz Yıldırım İnsanların Aklıyla Dalga Geçiyor
Trabzonspor'a 1,5 Milyon Liralık Destek
Kritik Görüşme Öncesi Gül Ve Karamollaoğlu Yan Yana Aynı Karede!

CHP Aday Belirleme Maratonunda Son Düzlükte! Meclis Grubu Basına Kapalı Toplanacak

CHP ADAY BELİRLEME MARATONUNDA SON DÜZLÜKTE! MECLİS GRUBU BASINA KAPALI TOPLANACAK

Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinin ardından CHP Meclis Grubu basına kapalı olarak saat 16.00'da toplanacak. Toplantıda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

Tarih : 25 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Chp Aday Belirleme Maratonunda Son Düzlükte! Meclis Grubu Basına Kapalı Toplanacak(9/10)5

CHP Parti yönetimi Kılıçdaroğlu'na ittifak görüşmelerini yürütmek üzere yetki verdi. Saat 13.00'te gerçekleşecek Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinin ardından basına kapalı olarak saat 16.00'da toplanacak olan CHP Meclis Grubu'nda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NA İTTİFAK İÇİN YETKİ VERİLDİ

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı. CHP Parti yönetimi Kılıçdaroğlu'nun ittifak görüşmelerini yürütmek üzere görevlendirdi. Kılıçdaroğlu'na adaylık süreciyle ilgili yetki verildi.

KRİTİK KILIÇDAROĞLU - AKŞENER GÖRÜŞMESİ 13.00'TE

Parti Meclisi'nde seçim ittifakı için tam yetki verilen Kılıçdaroğlu, sürpriz bir karara imza attı. İstanbul'daki tüm programlarını iptal eden CHP lideri, saat 13.00'te İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşecek.Görüşmede iki liderin de seçim ittifakını görüşecekleri tahmin ediliyor.

CHP MECLİS GRUBU TOPLANACAK

CHP Meclis Grubu basına kapalı olarak saat 16.00'da toplanacak. Toplantıda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chp  Aday  Belirleme  Maratonunda  Son  Düzlükte  Meclis  Grubu  Basına  Kapalı  Toplanacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER