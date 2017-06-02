Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak

chp denizli milletvekili arslan açıklaması

CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ARSLAN AÇIKLAMASI

CHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi Kazım Arslan, üretim reform paketinin, amacından tamamen saptığını, zeytin çiftçisini, mera hayvancısını ve kıyılarda yaşam süren vatandaşı kaygıya sürüklediğini savundu.

Tarih : 02 Haziran 2017, 16:48
Puan Ver : Chp Denizli Milletvekili Arslan Açıklaması(8/10)8


CHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi Kazım Arslan, üretim reform paketinin, amacından tamamen saptığını, zeytin çiftçisini, mera hayvancısını ve kıyılarda yaşam süren vatandaşı kaygıya sürüklediğini savundu.



Arslan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "üretim reformu paketi" adıyla TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna gelen Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın dün akşam itibarıyla amacından sapmış bir halde kabul edildiğini söyledi.



Tasarıya, üretim reformuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan maddelerin eklendiğini dile getiren Arslan, "Bu tasarı, tam anlamıyla bırakın torba yasası olmayı, tamamen çuval yasası konumuna geçmiştir. Sanayicinin, esnafın sorunlarını çözmek için yola çıkan tasarı, dün akşam alelacele getirilen korsan maddeler ile gerçekten amacından sapmış, farklı bir alana doğru gitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Chp  Denizli  Milletvekili  Arslan  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER