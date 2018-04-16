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CHP Diyarbakır'da sokağa indi, HDP yardıma koştu

CHP DİYARBAKIR'DA SOKAĞA İNDİ, HDP YARDIMA KOŞTU

CHP'nin 81 ilde başlattığı, "OHAL değil demokrasi istiyoruz" adlı oturma eylemine Diyarbakır'da HDP'liler de destek verdi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Chp Diyarbakır'da Sokağa İndi, Hdp Yardıma Koştu(6/10)2

CHP, 81 ilde başlattığı, "OHAL değil demokrasi istiyoruz" adlı oturma eylemlerini Diyarbakır, Mardin ve Batman'da da yaptı. Diyarbakır'da eylemden önce yapılan basın açıklamasına HDP'liler de destek verdi.

OHAL'İN KALDIRILMASI İÇİN 81 İLDE EYLEME GEÇTİLER

Diyarbakır'da eylem, Dağkapı Meydanı'nda yapıldı. Eyleme, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Necati Yılmaz, İl Başkanı Mehmet Sayın ile partililer katıldı. HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı da, eylem öncesi yapılan basın açıklamasına katılarak, CHP'lilere destek verdi. İl Başkanı Mehmet Sayın, OHAL'in kaldırılması için 81 ilde eyleme geçtiklerini belirtti.

"HERKES ÖZGÜRCE TALEPLERİNİ DİLE GETİRMELİ"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Dostlarımızla beraberiz bu dayanışmayı daha da büyüterek bu zulüm düzenine, bu baskıya son vereceğiz. Mutlaka bu meydanları demokrasi ve barış meydanları haline getireceğiz" dedi. Mardin'de CHP İl Başkanlığı önünde yapılan eyleme, Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, İl Başkanı Mahmut Duyan, Parti Meclis Üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil ve partililer katıldı. Eylem öncesi açıklama yapan Bektaşoğlu, "Bugün 81 ilde milletvekillerimiz ve parti yetkililerimiz görevlendirildiler. Amacımız OHAL'i anlatmak. Herkes özgürce taleplerini dile getirmeli" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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