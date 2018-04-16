CHP EYLEM YAPACAKTI, TAKSİM TOMA'LARLA KAPATILDI
CHP'nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim Cumhuriyet anıtı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken alana kimse alınmıyor.
HER YERE TOMA YERLEŞTİRİLDİ
OHAL'in 7'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'da Taksim Meydanı'ında oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kamyon İett Otobüsüne Çarptı! Herkes Yaralılarla Uğraşırken Köpek Polisi Isırdı
- Şırnak Şehitlerinin Acı Haberi Ailelerine Verildi! Bir Onbaşının, Terhisine 8 Gün Kalmıştı
- Abd'nin Opcw Temsilcisi: Kimyasal Saldırı Yapılan Duma'daki Kanıtları Rusya Kaldırdı
- Son Dakika! Ankara'dan Adaya Bayrak Diken Yunanistan'a Sert Çıkış: Askerlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkabilir
- Rusya'dan Abd'ye Şimdiye Kadarki En Sert Tepki Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
- Fransa'da Hükümet Karşıtları Polisle Çatıştı: 51 Gözaltı
- Kerkük'te Türkmenlerin Seçim Konvoyuna Saldırı!
- Abd'de Ünlü Bir Avukat İklim Değişikliğini Protesto İçin Kendini Yaktı
- Nalburda Tecavüz Girişimi! Korku Dolu Anlar Kamerada
Bu Haberle İlgili Yorumlar