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CHP EYLEM YAPACAKTI, TAKSİM TOMA'LARLA KAPATILDI


CHP eylem yapacaktı, Taksim TOMA'larla kapatıldı
Tarih : 16 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Chp Eylem Yapacaktı, Taksim Toma'larla Kapatıldı(7/10)3

CHP'nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim Cumhuriyet anıtı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken alana kimse alınmıyor.

HER YERE TOMA YERLEŞTİRİLDİ

OHAL'in 7'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'da Taksim Meydanı'ında oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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