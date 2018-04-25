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CHP, 'Gül aday gösterilecek' iddialarına noktayı koydu!

CHP, 'GÜL ADAY GÖSTERİLECEK' İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Abdullah Gül ile ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İsmi gündemimizde yok." dedi.

Tarih : 25 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Chp, 'gül Aday Gösterilecek' İddialarına Noktayı Koydu!(7/10)3

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ismi Cumhurbaşkanlığı adayı olarak geçen Abdullah Gül için açıklama yaptı. Özel, Gül'ün isminin hiç gündemlerinde olmadığını söyledi.

"ABDULLAH GÜL DİYE BİR İSİM OLMADI, OLMAYACAK DA"

Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"YETER...Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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