CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Saadet Partisi'nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül'ün ismiyle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA "ABDULLAH GÜL OLMASIN ŞARTI KOYULDU MU" SORUSUNA YANIT VERDİ

"Kılıçdaroğlu'na yetki verilirken, Abdullah Gül olmasın şartı gündeme geldi mi?" şeklindeki soru üzerine Özel, bu konuda çok spekülasyon yapıldığını, kendisinin ve Tezcan'ın yapmış olduğu açıklamadan sonra böyle bir tartışmanın partinin gündeminde olmadığının açıklık kazandığını, bu konuda herhangi bir tartışmanın bulunmadığını bildirdi.

"GÜL'ÜN CHP'NİN ADAYI OLMASI GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Abdullah Gül, CHP'nin gündeminden çıkmıştır diyebilir miyiz?" sorusunu Özgür Özel, şöyle yanıtladı: "CHP'nin adayı konusunda daha önce çokça tanımlamalar yapmıştık. Açıklandığında tüm CHP'lilerin büyük bir memnuniyetle kabul edeceği, hiçbirinin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacağını söylemiştik. Bu anlamda zaten CHP'nin gündeminde böyle bir tartışma yoktu. Burada bir yanlış anlaşılma olmaması gerekir. İlkelerin ve geleceğe bakış açısının ifade edilmesi gerektiği bir süreçte sunni olarak bir ismin tartışmaya açılması sonucunda... Kimseyi de rencide etmek istemiyoruz. Örneğin, Saadet Partisi'nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül'ün ismiyle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Bir kez daha tekrar etmemiz gerekirse, Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok."

Kaynak: haberinburada