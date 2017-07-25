Meclis'teki iç tüzük görüşmelerini protesto eden CHP'li Tanrıkulu, kürsüye iç tüzük ile milletvekillerinin konuşma hakkı kısıtlandığı iddiasına yönelik olarak daha önce verdiği 3 kilometre uzunluğu olan kanun teklifleri ile geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu iç tüzük değişikliğini protesto etti.

CHP'li Tanrıkulu iç tüzüğün 37. maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine doğrudan alınması istemiyle Belediye Gelirleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında konuşmak için TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.

TAM 3 KİLOMETRELİK RULOYLA GELDİ

Tanrıkulu, kürsüye iç tüzük ile milletvekillerinin konuşma hakkı kısıtlandığı iddiasına yönelik olarak daha önce verdiği 3 kilometre uzunluğu olan kanun teklifleri ile geldi.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma ara verdi. Tanrıkulu, bir süre Başkanvekili Ahmet Aydın'ı kürsüde bekledi ve verdiği kanun teklifi listesini kürsüye milletvekilleri yardımıyla taşıdı.

BAŞKANVEKİLİ UYARDI: BİR DAHA OLMASIN

Oturumu açan Başkanvekili Aydın, görüntünün hoş olmadığını söyleyerek, bu tür görüntülerin bir daha tekrarlanmamasını diledi.

Tanrıkulu, iç tüzüğün kendilerine verdiği hakla konuştuklarını belirterek, konuşmalarının kanun içeriği dolayısıyla iktidar partisi milletvekillerine rahatsızlık verdiği iddiasında bulundu. Tanrıkulu, 24 Eylül'de Diyarbakır Cezaevi'nin müze olması gibi kanun teklifleri getirdiğini hatırlattı.

Tanrıkulu'nun kanun teklifi kabul edilmedi.

Kaynak: haberinburada