Son Dakika! CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için anlaşmaya vardı.

Muhalefetteki 4 parti 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı aldı. İttifakta CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer alıyor. 4 pati de ittifak protokolü üzerinde anlaştı. İttifak Perşembe günü resmi olarak açıklanacak.

İttifakın adıyla ilgili iki isim belirlendi. Bu isimler henüz kesin olmamakla birlikte isimleri liderler belirleyecek.

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Kaynak: haberinburada