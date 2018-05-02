Chp, İyi Parti Ve Saadet Seçim İttifakı İçin Anlaştı!
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CHP, İYİ Parti ve Saadet seçim ittifakı için anlaştı!

CHP, İYİ PARTİ VE SAADET SEÇİM İTTİFAKI İÇİN ANLAŞTI!

Son Dakika! CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için anlaşmaya vardı.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Chp, İyi Parti Ve Saadet Seçim İttifakı İçin Anlaştı!(8/10)4

Muhalefetteki 4 parti 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı aldı. İttifakta CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer alıyor. 4 pati de ittifak protokolü üzerinde anlaştı. İttifak Perşembe günü resmi olarak açıklanacak.

İttifakın adıyla ilgili iki isim belirlendi. Bu isimler henüz kesin olmamakla birlikte isimleri liderler belirleyecek.

Ayrıntılar Geliyor..

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Kaynak: haberinburada



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