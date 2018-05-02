CHP, İYİ PARTİ VE SAADET SEÇİM İTTİFAKI İÇİN ANLAŞTI!
Son Dakika! CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için anlaşmaya vardı.
Muhalefetteki 4 parti 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı aldı. İttifakta CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer alıyor. 4 pati de ittifak protokolü üzerinde anlaştı. İttifak Perşembe günü resmi olarak açıklanacak.
İttifakın adıyla ilgili iki isim belirlendi. Bu isimler henüz kesin olmamakla birlikte isimleri liderler belirleyecek.
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Kaynak: haberinburada
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