Sürüye Yıldırım Düştü; 15 İnek Telef Oldu
Mardin'den Acı Haber! 2 Polis Şehit Oldu
Fenerbahçe'de İkinci Caner Erkin Vakası!
Eşofmanın Altına Topuklu Çizme Giyerek Yine Olay Yarattı
Bakan Çelik'ten Çiftçilere Büyük Müjde!
Beşiktaş Trabzon'da Böyle Karşılandı
İzmir'de Tehlikeli Gerginlik! 30 Kişi Yaralandı, 500 Suriyeli Mahalleyi Terk Etti
Stockholm Saldırısında Özbek Uyruklu Bir Kişi Tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Trt'ye Canlı Yayın Tepkisi
Adil Kullanım Kotası Bu Saatler Arasında Kalktı!
Devrim Niteliğinde Kararlar Alacağız
Ve Ygs'den Beklenen Haber Geldi
Mardin'de Trafik Kazası: 2 Polis Öldü, 1 Yaralı
Van Persie Dönüyor
Mevsim Geçişleri O Hastalığa Kapı Açıyor!
Mersin'de Çevik Kuvvet Otobüsü Devrildi: 9 Yaralı
Chp Kadın Kolları Eski Genel Başkanı: Yeni Anayasaya 'evet' Diyeceğiz
Çavuşoğlu: Abd Müdahalesinin Devamı Gelmezse...
Bahçeli: Esed Yönetimi Layığını Buldu!
Bakıcıyı Öldürüp, Valizle Çöpe Attı!

CHP KADIN KOLLARI ESKİ GENEL BAŞKANI: YENİ ANAYASAYA 'EVET' DİYECEĞİZ


CHP KADIN KOLLARI ESKİ GENEL BAŞKANI: YENİ ANAYASAYA 'EVET' DİYECEĞİZ
Tarih : 08 Nisan 2017, 12:43
Puan Ver : Chp Kadın Kolları Eski Genel Başkanı: Yeni Anayasaya 'evet' Diyeceğiz(10/10)7


"YENİ ANAYASAYA 'EVET' DİYECEĞİZ"



Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz'in yurt genelinde düzenlediği "yeni anayasaya evet" programlarına destek vereceğinin altını çizen Atılgan,"Cumhuriyet kadını olarak, ekibim ile birlikte yeni anayasaya 'evet' diyeceğiz" dedi.



11 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptığını hatırlatan Atılgan, geçen dönem ise partisinin kadın kolları başkanlığı yaptığını ifade etti. 1970'li yıllardan beri aralıksız CHP'de siyaset yaptığını dile getiren Atılgan, CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştığını savundu.



"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YANINDA OLMALIYIZ"



Atılgan, şunları kaydetti:

"Atatürk, iç ve dış tehditlerin olduğu bir dönemde halkımızı örgütledi ve işgalci kuvvetler ile mücadele etti. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmalıyız ve desteklerimizi esirgememeliyiz."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve AYYB Genel Başkanı Cengiz'e de görüşlerini aktardığını söyleyen Atılgan, Ataş'ın birleştirici ve kucaklaştırıcı üslubu ile örnek bir davranış sergilediğini anlattı. Atılgan, bu süreçten sonra milli iradeden yana olacağını da sözlerine ekledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Chp  Kadın  Kolları  Eski  Genel  Başkanı  Yeni  Anayasaya    Evet    
Diyeceğiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER