

"YENİ ANAYASAYA 'EVET' DİYECEĞİZ"







Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz'in yurt genelinde düzenlediği "yeni anayasaya evet" programlarına destek vereceğinin altını çizen Atılgan,"Cumhuriyet kadını olarak, ekibim ile birlikte yeni anayasaya 'evet' diyeceğiz" dedi.







11 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptığını hatırlatan Atılgan, geçen dönem ise partisinin kadın kolları başkanlığı yaptığını ifade etti. 1970'li yıllardan beri aralıksız CHP'de siyaset yaptığını dile getiren Atılgan, CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştığını savundu.







"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YANINDA OLMALIYIZ"







Atılgan, şunları kaydetti:



"Atatürk, iç ve dış tehditlerin olduğu bir dönemde halkımızı örgütledi ve işgalci kuvvetler ile mücadele etti. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmalıyız ve desteklerimizi esirgememeliyiz."







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve AYYB Genel Başkanı Cengiz'e de görüşlerini aktardığını söyleyen Atılgan, Ataş'ın birleştirici ve kucaklaştırıcı üslubu ile örnek bir davranış sergilediğini anlattı. Atılgan, bu süreçten sonra milli iradeden yana olacağını da sözlerine ekledi.







kaynak:sabah