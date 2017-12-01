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CHP, Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği belgeleri medya ile paylaştı

CHP, KILIÇDAROĞLU'NUN GÖSTERDİĞİ BELGELERİ MEDYA İLE PAYLAŞTI

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiği belgeleri basınla paylaştı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 19:30
Puan Ver : Chp, Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Medya İle Paylaştı(10/10)6

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiği belgeleri canlı yayında gazetecilere verdi. AK Parti'li vekiller ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belgeleri medyaya vermemekle eleştiriyordu.

"PAYLAŞIN PAYLAŞIN DEDİLER ŞİMDİ PAYLAŞIYORUZ"

İşte Tezcan'ın konuşmasından satır başları:

"Paylaşın paylaşın dediler, biz de şimdi paylaşıyoruz. Elimdeki dosyaların tamamını sizlere dağıtacağız. Demek ki ne yaptığımızı biliyoruz. Biz adım adım ilerledik. Bu 4 gün içinde ne oldu? Boğuntuya getirmeye çalıştılar ama getiremeyecekler. Bizi susturmaya güçleri yetmeyecek. Bütün dünyanın imkanlarını kullansan ve üzerimize gelsen de bizi susturmaya gücün yetmeyecek."

(CHP yetkilileri belgeleri böyle dağıttı)

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarından sonra belgeleri savcılığa ve medyaya vermesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün, şahsımın ve iddialarla ismi geçen arkadaşlarımızın avukatı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada iddialar yalanlanarak belge olduğu öne sürülen kağıtların derhal savcılığa verilmesi, medya ile paylaşılması çağrısında bulunuldu. Madem belgelşerin elinde olduğunu söylüyorsun, kürsüden sallamayı bırak. Milletimizle ve ilgili mercilerle paylaş. Git savcılığa teslim et. Bugüne kadar o kürsüden salladığın her kağıt ya yalan ya yanlış çıktı."

KILIÇDAROĞLU: BÜROKRATLAR VERDİ

Öte yandan AK Parti'li vekiller de Kılıçdaroğlu'na yüklenerek belgeleri nereden aldığını sorarak FETÖ sızıntısı imasında bulunmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'na bu soru sorulmuş, CHP lideri de şöyle cevaplamıştı:

"Bunları veren bir insan tabii. Uzaydan almadım. Bunlar bize geldi diye hemen ortaya çıkmadık. Baktık, araştırdık, doğrulattık. FETÖ'cüler mi verdi? Yok efendim ilgisi yok. Bu ülkede, bu ülkeyi seven, bu ülkenin çıkarlarını savunan milyonlarca bürokrat var. Onlar yurtsever insanlar. Haksızlıklara tahammül edemeyen insanlar var."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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