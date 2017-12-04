CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarına yönelik olarak açıkladığı para transferi ile ilgili belgeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Tezcan, çıkışta yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sahte belge soruşturması dışında gönderildiği iddia edilen paralarla ilgili usulsüzlük olup olmadığı yönünde resen soruşturma başlatıldığını öğrendiklerini söyledi.

CHP BELGELERİ TESLİM ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bazı CHP'li milletvekilleriyle saat 13.30'da Ankara Adliyesi'ne gelerek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında açıkladığı belgeleri kaçakçılık suçlarından sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Musa Yücel'e teslim etti. Yaklaşık 2 saat savcının odasında kalan CHP'li heyet daha sonra adliye önünde açıklama yaptı. Tezcan, belgelerin isteyen Cumhuriyet Başsavcılığına belgelerin asıllarını teslim ettiklerini belirtti.

"RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ"

Tezcan, başsavcı vekili ile yaptıkları görüşmede yeni bir soruşturma açıldığını öğrendiklerini belirterek, "Bu para trafiğinde bir suç unsuru var mı yok mu, vergi usul kanunu, vergi hukuku ve özellikle kara paranın aklanması mevzuatı çerçevesinde bir suç olup olmadığı konusunda resen soruşturma başlattığını öğrendik. Bundan sonra süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

BOMBA BELGELER SORUSU

Tezcan, yeni bomba belgeler açıklanacak şeklindeki açıklamalarla ilgili soruya da, "Bunu yarını bekleyin arkadaşlar bugünün işi bugün, yarının işi yarın" diye cevap verdi.

Kaynak: haberinburada