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CHP, Kılıçdaroğlu'nun Grup Konuşmasının Belgelerle İlgili Bölümünü Kesen TRT'yi RTÜK'e Şikayet Etti

CHP, KILIÇDAROĞLU'NUN GRUP KONUŞMASININ BELGELERLE İLGİLİ BÖLÜMÜNÜ KESEN TRT'Yİ RTÜK'E ŞİKAYET ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında sıra belgelere gelince canlı yayını kesen TRT, CHP tarafından RTÜK'e şikayet edildi. Beşiktaş İlçe Başkanlığı da, grup konuşmasını bina duvarındaki ekranda yayınladı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 21:10
Puan Ver : Chp, Kılıçdaroğlu'nun Grup Konuşmasının Belgelerle İlgili Bölümünü Kesen Trt'yi Rtük'e Şikayet Etti(7/10)3

CHP'li vekiller, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili iddialarını anlatmaya başladığı sırada TRT'nin canlı yayını kesmesini RTÜK'e şikayet etti.

SWİFT BELGELERİNİ YAYINLADI

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hakkındaki iddialarla ilgili "İspat et, istifa ederim" çıkışına grup toplantısında yanıt verdi. Man Adası'nda kurulan bir şirkete Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresi tarafından para aktarıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, canlı yayında swift kodlarının da yer aldığı birtakım banka dekontlarını gösterdi. Erdoğan'a yönelik çağrısında "Haysiyetli bir adamsan gereğini yap" dedi.

TRT'Yİ RTÜK'E ŞİKAYET ETTİLER

TRT ise, Kılıçdaroğlu sözde belgeleri yayınlamaya başlayınca canlı yayını durdurdu. Bazı CHP'li vekiller de, bu nedenle TRT'yi RTÜK'e şikayet ederek kanalın cezalandırılmasını istedi.

CHP'DEN SOKAKTA YAYIN

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasının video kaydı, CHP Beşiktaş İlçe Örgütü binasının duvarındaki ekrandan yayınlanmaya başlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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