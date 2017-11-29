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CHP, Kılıçdaroğlu'nun İddialarının Araştırılması İçin Önerge Verecek

CHP, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İÇİN ÖNERGE VERECEK

CHP, Kılıçdaroğlu tarafından ortaya atılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabalarıyla ilgili olduğu iddia edilen belgelerin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu'na önerge verecek.

Tarih : 29 Kasım 2017, 18:50
Puan Ver : Chp, Kılıçdaroğlu'nun İddialarının Araştırılması İçin Önerge Verecek(6/10)2

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili bugün ya da yarın Meclis Araştırma Komisyonu önergesi vereceklerini söyledi.

CHP PM, KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilirken, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan düzenlediği basın toplantısında toplantının gündemini paylaştı. Bu hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile PM toplantısını birleştirdiklerini belirten Tezcan, Türkiye'nin hem gündemini hem gelecekle ilgili planlamaları konuştuklarını kaydetti. Dünden beri Türkiye'de önemli bir gündem oluştuğunu belirten Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında gösterdiği belgelerle ilgili konuştu.

"ÜÇ GRUP BAŞKAN VEKİLİMİZ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÖNERGESİ VERECEK"

Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00'te açıklama yapacağını söylediğini hatırlatan Tezcan, "O açıklama da gelmedi. Hala merakla bekliyoruz. Eğer sahte olan bir belge iddianız varsa, sahte diyorsanız, gelin TBMM'yi harekete geçirelim. TBMM'de araştırma komisyonu kuralım, Meclis tek tek araştırsınlar. Hem belgelere baksın, belgelerin arkasındaki kaynakları sorsun, istesin, kim yalan söylüyor, sahte belge ile iş tutuyor ortaya çıksın. Sizin çoğunlukta olduğunuz TBMM'de bir araştırma komisyonu kuralım, orada bütün her şey kalem kalem incelensin. Arkadaşlarımız Meclis Araştırma Komisyonunu hazırladılar. Üç grup başkan vekilimiz bugün ya da yarın Meclis Araştırma Komisyonu önergesi verecek" açıklamasında bulundu.

"BİZ MİLLETE ŞİKAYET ETTİK"

"Biz savcılıklarla meşgul olacağımızı hiçbir zaman söylemedik, olmayacağız" diyen Tezcan, "Biz millete şikayet ettik. Bu işin davası milletin divanında görülecektir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan 'Gereğini yaparım' demişti, şimdi gereğini yapma zamanıdır. İstifa etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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